اندلاع حريق ضخم في مصنع للكيماويات بولاية تكساس الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة وتمت عمليات إجلاء لمئات الأشخاص نتيجة اندلاع حريق ضخم بمصنع للكيماويات بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت شبكة ايه بي سي التلفزيونية الأمريكية عن غريغ كابيرز عمدة مقاطعة سان غاسينتو بالولاية قوله في بيان صحفي إن “انفجاراً وقع داخل المصنع المملوك لشركة ساوند ريسكيو سوليوشن ما أدى الى إصابة ثلاثة عمال بجروح”.

وأضاف كابيرز إن السلطات المحلية أصدرت أوامر بإخلاء بلدة شيبرد المتاخمة للمصنع بالكامل بينما تواصل فرق الإنقاذ والإطفاء السيطرة على الحريق في حين أن الشرطة قامت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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