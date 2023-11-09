بكين تعرب عن قلقها من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

بكين-سانا

أعربت الصين عن قلقها من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي عليه مجددة دعوتها إلى وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي اليوم: إن الصين “تشعر بقلق إزاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة” مضيفاً “لقد كان الشهر الماضي طويلاً للغاية بالنسبة للشعب الفلسطيني وفقد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني حياتهم من بينهم العديد من النساء والأطفال ولا يزال عدد الضحايا المدنيين يتزايد بسرعة كل يوم”.

وشدد المتحدث الصيني على ضرورة حماية سلامة المدنيين والمنشآت المدنية وفتح قنوات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة مبيناً أنها من “الأهداف التي يجب على المجتمع الدولي أن يسعى إلى تحقيقها”.

وأشار وانغ إلى التزام الصين “بتهدئة الوضع وتعزيز وقف إطلاق النار” مذكراً بموقف بلاده الداعي لإقامة الدولة الفلسطينية.

وبيّن وانغ أن “الصين ترى أنه يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات مسؤولة في أسرع وقت ممكن لحماية المدنيين وتخفيف الوضع الإنساني في غزة”.

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