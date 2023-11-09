الصحة العالمية توثق 108 هجمات على المرافق الصحية بغزة

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أنها وثقت 108 هجمات على المرافق الصحية في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت المنظمة في بيان: إنه “تم توثيق 108 هجمات على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، والتي تسببت بمقتل 512 شخصاً وإصابة 654 آخرين وألحقت أضرارا بـ 39 منشأة صحية و36 سيارة إسعاف”.

ودعا البيان إلى حماية المدنيين وخدمات الرعاية الصحية بشكل فعال.

ولفتت المنظمة في وقت سابق إلى أن الوضع الصحي في قطاع غزة بات كارثياً ودعت إلى تكاتف جميع المنظمات الإنسانية والدولية للعمل على إدخال المساعدات الطبية ومياه الشرب والوقود للإبقاء على عمل القطاع الصحي.

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