ليلى وندى شقيقتان تجمعهما مواهب فنية وأدبية بالسويداء

السويداء-سانا

مواهب فنية وأدبية تجمع بين الشقيقتين اليافعتين ليلى وندى أبو شديد من السويداء برزت لديهما عبر ظهورهما بالعديد من المشاركات والنشاطات داخل المحافظة.

ليلى 17 عاماً المتميزة في مجال الرسم روت خلالها حديثها لـ سانا الشبابية كيف لازمها شغف الرسم منذ طفولتها إلى أن بدأت بالتدريب بشكل أكاديمي مع الفنان التشكيلي عماد النداف قبل نحو ثلاثة أعوام، بحيث ساعدها في صقل موهبتها وأهّلها للمشاركة في معرضين ضمن مرسمه بمدينة شهبا، قدمت فيهما موضوعات تتعلق بالطبيعة الصامتة ورسم الوجوه.

وذكرت ليلى أن الرسم شيء جميل بالنسبة لها ومتعة في حياتها جعلها ترى أشياء لم تكن تراها سابقا أو تراها بطريقة مختلفة، مبينة مدى الشعور بقيمتها بشكل أكبر عندما تشاهد أعمالها وطموحاتها لتطوير إمكانياتها نحو الأفضل.

وتؤمن ليلى الطالبة حاليا في مدرسة المتفوقين الأولى بمدينة السويداء، والتي لديها أيضاً حب للكتابة الأدبية أنه على الإنسان محاولة التجريب لاكتشاف نفسه والشيء المميز لديه للعمل عليه بشكل أكبر.

أما ندى 13 عاماً المتميزة في مجال القصة القصيرة فبينت كيف كانت منذ صغرها تحول ما يجول في مخيلتها إلى حكاية إلى أن دخلت ورشة بيت الحكايا في مدينة شهبا بعمر سبع سنوات وتطورت عبرها موهبتها وكتبت العديد من القصص وشاركت بأكثر من ظهور على خشبات المسارح وساهمت مع أصدقائها في الورشة بإصدار مجموعة قصصية بعنوان “حلم وحكاية”.

وبحسب ندى التي فازت مؤخرا بمسابقة للقصة القصيرة أقامتها مدرسة الياسيمن السورية الافتراضية المرخصة من وزارة التربية بمشاركة متسابقين من مختلف المحافظات وعدد من الدول العربية، فإن الكتابة شيء أساسي في حياتها ومتنفس لها للتعبير عن أي فكرة ترغب بطرحها للناس.

ندى التي لديها أيضاً تجربة بسيطة بالتمثيل المسرحي عبر ورشة بيت الحكايا وكذلك توجه لرياضة الكاراتيه قبل أكثر من عام في نادي شهبا تماشياً مع تفوقها الدراسي تطمح في المستقبل القريب للوصول لمراحل متقدمة في الكتابة الأدبية والتوجه نحو الرواية كما ذكرت.

ووفقاً للفنان التشكيلي عماد النداف فإن ليلى من مواهب مرسمه المتميزين ولديها إرادة قوية ونظرة فنية وتعمل بتقنيات الرصاص والألوان الخشبية وتمتاز بجرأة كبيرة في صياغة الأشكال سواء بالرسم أو التظليل أو التحجيم بطريقة مميزة وأسلوب جميل ومختلف مبيناً كيف أنها ترسم الطبيعة الصامتة والبورتريه بطريقة تحاكي الواقع بأسلوب مدهش بالنسبة لعمرها ما يبشر بمستقبل واعد لها.

فيما ذكرت مشرفتي ورشة بيت الحكايا منتها ناصيف وسهام عامر أن ندى تمثل نموذج بارز للتميز والموهبة وبدأت مع الورشة منذ انطلاقتها وتطورت موهبتها تدريجياً وهي تتميز بطريقة خاصة بالكتابة وبصمة في قصصها التي تحمل رسائل إنسانية ولديها محاكمة عقلية ووعي ورأي ناقد إيجابي ما انعكس إيجاباً على كتابتها كما ساهمت بإصدار مجموعة قصصية مع أصدقائها بالورشة وتحضر لمجموعة ثانية معهم ولديها قصص عديدة تؤهلها لإصدار مجموعة خاصة بها مشيرتين لتميزها الواضح بالمسرح كذلك.

عمر الطويل

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