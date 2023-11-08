SCS-NET
الشريط الإخباري

المقاومة الفلسطينية: مستمرون في التصدي للعدوان الصهيوني على كل محاور قطاع غزة

2023-11-08

القدس المحتلة-سانا

أكد الناطق باسم كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية استمرار مقاتلو المقاومة في التصدي للعدوان الصهيوني على كل محاور المناورات البرية بقطاع غزة المحاصر.

وقال الناطق في بيان اليوم: “أوقعنا قتلى وإصابات بالجملة في صفوف قوات العدو الصهيوني المتوغلة في غزة، كما وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية للعدو الصهيوني تدميراً كلياً أو جزئياً”.

وأضاف الناطق، بالرغم من المجازر والقصف الهمجي الذي يستهدف أهالي قطاع غزة والبنية التحتية إلا أن مقاتلينا تمكنوا من نصب الكمائن للعدو ودك تحشيداته بقذائف الهاون والصواريخ وضرب خطوطه الخلفية وتدمير دباباته وآلياته من نقطة صفر.

وفيما يتعلق بملف المحتجزين أوضح الناطق أن ملف المحتجزين ما يزال حاضراً لدينا في تفاصيل هذه المعركة ونجدد تأكيدنا على أن المسار الوحيد والواضح لهذه القضية هو صفقة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو مجزأ.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

لقاء حواري في جامعة دمشق… “طوفان الأقصى وتداعياته”

دمشق-سانا أكد المشاركون في اللقاء الحواري الذي نظمه المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية على …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved