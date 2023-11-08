الشابة بتول النابلسي موهبة واعدة في عالم الرسم

درعا-سانا

تتمتع بتول محمد النابلسي من أبناء محافظة درعا بموهبة فنية واعدة في عالم الرسم، تحاول صقلها بالاستفادة من خبرة والدتها في هذا المجال.

الشابة بتول من مواليد درعا عام 1998، خريجة كلية العلوم الثالثة اختصاص بيولوجيا، روت خلال حديثها لـ سانا الشبابية أن موهبتها ظهرت منذ ست سنوات رغم شغفها بالرسم والفن بسن مبكرة.

وبينت أن اطلاع الناس على الرسومات، والتشجيع المستمر من الأهل وزملاء العمل في فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا، أسهما في استكمال المشوار، مع العمل بشكل تدريجي لتطوير الموهبة وصولاً إلى الاحترافية.

وقالت: “إن كل النتاجات والرسومات كانت من باب تطوير الموهبة وصقلها بعيداً عن الكسب المادي”.

وبينت أنها ترسم بقلم الرصاص والفحم، كما ترسم بالألوان بعض الشخصيات المعروفة للعامة، مؤكدةً أن أفضل اللوحات يمكن أن تولد من رحم المعاناة والحزن.

وعالم الرسم بالنسبة للشابة بتول يعطيها راحةً نفسيةً؛ تفرغ من خلاله طاقتها الإبداعية، وتسعى من خلاله إلى تنظيم المعارض الخاصة والجماعية بالاستفادة من الفنانين الموجودين على مستوى المحافظة.

وختمت الشابة بتول بالقول: “إن التجارب تعلمنا وتصقل مهاراتنا وتجعل منا جيلاً يحمل المسؤولية، ونحن كجيل نعبر عن مكنوناتنا من خلال الفن أو الأدب أو الثقافة”.

قاسم المقداد

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