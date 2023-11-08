رئيس الوزراء العراقي: القضية الفلسطينية قضية مبدئية بالنسبة للعراق

بغداد-سانا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم أن فلسطين تعد قضيةً مبدئيةً بالنسبة لبلاده الداعمة للشعب الفلسطيني، حتى نيل كامل حقوقه المغتصبة.

وقالت رئاسة الوزراء العراقية في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخةً منه: إن السوداني شدد على “أن موقف العراق واضح من القضية الفلسطينية التي يعدها قضية مبدأ وعقيدة”.

وأفاد السوداني “بضرورة التواصل مع المحيطين العربي والدولي من أجل وقف إطلاق النار وإمداد الشعب الفلسطيني بالمساعدات الإنسانية”، موضحاً “أن موقف العراق متوافق مع الموقف التاريخي شعباً وقيادةً”.

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