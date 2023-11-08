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الناطق باسم كتائب القسام: نوقع القتلى والإصابات بالجملة في صفوف قوات العدو الصهيوني المتوغلة في غزة

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وسائل إعلام فلسطينية: 10 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية بجوار مستشفى بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

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