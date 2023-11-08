المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يوقعون قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بمنطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة ويؤكدون القضاء على عدد من جنود القوة وإصابة الباقين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيرواني: قرار (إسرائيل) فرض قوانينها على الجولان السوري المحتل باطل ولاغ
2023-11-08
لأول مرة… مشاركة سورية في معرض صناعة الحلويات والشوكولا في دبي
2023-11-07
بمشاركة سورية… انطلاق منافسات الأولمبياد العالمي للروبوتيك في بنما
2023-11-07
سيسويف: إرهابيون قاتلوا في سورية والعراق انتقلوا إلى أوروبا تحت ستار (مهاجرين غير شرعيين)
2023-11-07
الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يقصف مستودع طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية في إدلب
2023-11-06
المقداد: الكذب الغربي وشهيته المفتوحة لقتل العرب سياسة استراتيجية ثابتة لم تتغير
2023-11-05
سورية تدين تصريحات أحد إرهابيي حكومة الكيان الإسرائيلي بضرب أبناء غزة بالسلاح الذري
2023-11-05
محليات
الجيش يسقط ويدمر عدداً من المسيرات للإرهابيين بريفي حلب وإدلب
2023-11-08
مساعدات غذائية وخدمات طبية مقدمة من روسيا الاتحادية لريف القامشلي الجنوبي
2023-11-08
الجو خريفي حار ومائل للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية
2023-11-08
الاقتصاد والإدارة المحلية تناقشان مشاريع برنامج إحلال المستوردات في المدن والمناطق الصناعية
2023-11-07
إعلان نتائج الامتحان التحريري لمسابقة الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء
2023-11-07
جريح الوطن يدعو جرحى القوات الرديفة ممن لم يحصلوا على بطاقة التأمين الصحي للتواصل معه
2023-11-07
طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء خريفية حارة نسبياً بشكل عام
2023-11-07
رياضة
قسورة جغيلي: طموحي تسجيل أرقام جديدة في رفع الأثقال
2023-11-08
دورتموند يفوز على نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا
2023-11-08
الاتحاد أهلي حلب يتعادل مع الكويت الكويتي في دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2023-11-07
برشلونة يخسر أمام شاختار دونيتسك بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا
2023-11-07
أهلي حلب يفوز على النواعير والكرامة على الجيش في المرحلة الثانية من دوري كرة السلة للرجال
2023-11-07
الفتوة يخسر أمام النهضة العماني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2023-11-06
22 ميدالية متنوعة لنادي العربي في بطولة الجمهورية برياضة السور القتالية
2023-11-06
اقتصاد
المركزي الروسي: مصادرة الأصول الروسية المجمدة لها تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي
2023-11-08
490 ألف غرسة أشجار مثمرة جاهزة للبيع والتوزيع بطرطوس
2023-11-08
تراجع أسعار النفط
2023-11-08
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين
2023-11-07
لأول مرة… مشاركة سورية في معرض صناعة الحلويات والشوكولا في دبي
2023-11-07
الذهب ينخفض 13 ألف ليرة في السوق المحلية
2023-11-07
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين
2023-11-07
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SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة
الجيش يسقط ويدمر عدداً من المسيرات للإرهابيين بريفي حلب وإدلب
إسلامي: على العالم أن يخرج عن صمته بشأن المجازر في غزة
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الثالث والثلاثين
مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يناقش سبل زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الزراعية
الصحة الفلسطينية: الاحتلال يهدد بقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال
الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة لليوم الـ 32
القضاء على مئات الإرهابيين وتدمير 1125 هدفاً… عرض شامل للعمليات المشتركة المنفذة للجيش والقوات الروسية رداً على الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية- فيديو
دعماً لغزة… وقفة تضامنية لفروع دمشق وريفها وجامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي
32 يوماً على عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات
المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يوقعون قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بمنطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة ويؤكدون القضاء على عدد من جنود القوة وإصابة الباقين
2023-11-08
2023-11-08
hadeil
سابق
طلاب مركز فتحي محمد للفنون التشكيلية في معرض “فلسطين.. القلب والروح”
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