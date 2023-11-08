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 بوتين: التعاون بين روسيا والصين عامل جدي لاستقرار الوضع الدولي

2023-11-08

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن التعاون بين روسيا والصين يعد عاملاً جدياً لاستقرار الوضع الدولي، كما يكتسب أهمية متزايدة خاصة في المجال العسكري بينهما.

ونقل موقع “آر تي” عن بوتين قوله خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني تشانغ يوشيا في موسكو اليوم: إن التعاون بين البلدين يحمل طابعاً بناءً، ويعتبر عاملاً جدياً في استقرار الوضع الدولي”، مشيراً إلى أن “روسيا والصين لا تبنيان أي تحالفات عسكرية على غرار عهد الحرب الباردة”.

وحول الاتصالات بين روسيا والصين في المجال العسكري، قال بوتين: “تعاوننا واتصالاتنا أصبحت ذات أهمية متزايدة… أما المجال العسكري التقني فنحتل مركز الصدارة في مجالات التكنولوجيا الفائقة أي الفضاء، بما في ذلك المجموعات العاملة في المدار العالي مع الأخذ في الاعتبار أنواع الأسلحة الحديثة والواعدة والتي ستضمن أمن كل من روسيا والصين”.

ولفت بوتين إلى أن “الدولتين تتعاونان بشكل فعال في المجال الاقتصادي، حيث العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بوتيرة جيدة”.

وكشف بوتين عن اهتمام موسكو وبكين بالمنصات الإقليمية التي تكتسب طابعاً عالمياً أكثر فأكثر مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس”.

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