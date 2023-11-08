الوزير المارديني من القنيطرة: نعمل على رفع طبيعة العمل للإداريين والمعلمين

القنيطرة-سانا

أكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة تعمل على إحداث مجلس أعلى تربوي، ورفع طبيعة العمل للإداريين والمعلمين وإمكانية إلغاء الدورة التكميلية للشهادة الثانوية، بهدف النهوض بالعملية التربوية.

وأشار الوزير المارديني خلال جولة ميدانية لمحافظة القنيطرة للاطلاع على واقع العملية التربوية إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين وضبط دوام طلاب المدارس ومنع التسرب والتشجيع على العمل التطوعي بالتعاون مع المجتمع المحلي لدعم العملية التربوية.

محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران لفت إلى ضرورة تضافر جميع الجهود لإنجاح وتطوير العملية التربوية وفق أسس وقواعد العمل التربوي، فالجميع معني بنجاح ومعالجة كل القضايا المطروحة.

وتركزت مطالب المعنيين بالقطاع التربوي على معالجة نقص الكوادر التدريسية والعاملين في الإدارة الفرعية والموجهين الاختصاصيين وصيانة باصات النقل وتعيين حراس للمدارس وزيادة التعويضات.

غسان علي

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