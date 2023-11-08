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مساعدات غذائية وخدمات طبية مقدمة من روسيا الاتحادية لريف القامشلي الجنوبي

2023-11-08

الحسكة-سانا

وزعت القوات الروسية الموجودة بالقامشلي مساعدات غذائية وطبية لأهالي قرية العويجة بريف القامشلي الجنوبي.

وبين المشرف على عمليات التوزيع من القوات الروسية المقدم فيكتر في تصريح لمراسلة سانا أن القوات الروسية “وزعت 300 سلة غذائية وقدمت خدمات طبية مجانية للأطفال والنساء والمسنين في قرية العويجة الواقعة في ريف القامشلي الجنوبي”.

وعبر عدد من الأهالي عن شكرهم لروسيا الاتحادية على هذه اللفتة الإنسانية، معتبرين أنها تعبر على علاقات وطيدة طيبة تجمع الشعبين عبر تاريخهما الطويل.

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