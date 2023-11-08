بوليتيكو: واشنطن لا تريد وقف الحرب على غزة

عواصم-سانا

“الولايات المتحدة لا تريد وقف الحرب على غزة”، هذه هي الخلاصة التي توصل إليها تقرير نشرته مجلة بوليتيكو الأمريكية، مشيرة إلى أن هناك أسباباً عديدة تجعل واشنطن “غير راغبة في دفع إسرائيل إلى قبول وقف إطلاق النار في غزة”.

ورغم ارتفاع الأصوات الدولية والأمريكية المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلا أن “إدارة الرئيس جو بايدن والبيت الأبيض لا يريدان بالضرورة وقف القتال، أو على الأقل ليس بعد” حسب وصف المجلة.

ونقلت المجلة عن محللين قولهم: إن المسؤولين الأمريكيين يحددون أهدافهم في الحرب على غزة ضمن أربعة بنود، هي “توضيح أنّ الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بقوة، ووقف القتال من الانتشار خارج قطاع غزة، وكذلك إطلاق سراح أكثر من 200 أسير لدى المقاومة الفلسطينية، والمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية”، ما يعني أنّ “وقف الحرب على غزة ليس على القائمة”، بالنسبة للإدارة الأمريكية التي “تضغط في الوقت الحالي على إسرائيل للسماح بوقف القتال لأغراض إنسانية دون أن تدعم وقف إطلاق نار طويل الأمد”.

وحتى في الجانب الإسرائيلي، يدرك المسؤولون أن الولايات المتحدة لا تسعى لوقف إطلاق النار، ويقول اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال الإسرائيلي ياكوف أميدرور في هذا الإطار: إنّ “حكومة نتنياهو لا تشعر حالياً بأي دفع حقيقي من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بل كل ما يمكن أن تطلبه واشنطن هو السماح بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة”.

وليس بعيداً عن هذه المعطيات يمكن الإشارة إلى العديد من المسائل التي تثبت تورط الولايات المتحدة الواضح في هذا العدوان الهمجي، حيث أرسلت منذ البداية حاملتي طائرات وبوارج حربية وعززت قواتها الموجودة في المنطقة لإبراز وقوفها ودعمها الكامل للكيان الإسرائيلي في شن هذا العدوان.

وفور بدء العدوان أيضاً، سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال ذخائر وقنابل للجيش الإسرائيلي لتعويض أي نقص قد يتعرض له، وكان آخر ما تم الإعلان عنه هو صفقة قنابل دقيقة التوجيه بقيمة 320 مليون دولار، إضافة إلى نقاش حول إرسال مئات آلاف البنادق الحربية لتسليح قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وفي نهاية الشهر الماضي، طلب جو بايدن من الكونغرس حزمة مساعدات إضافية للكيان في حربه على غزة بما لا يقل عن 14.3 مليار دولار بهدف تخصيصها لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، بما في ذلك تجديد القبة الحديدية، فيما رفض مسؤولون أمريكيون وضع أي شروط لإرسال المساعدات كما هو الحال مع العديد من الدول التي يتم إرسال أسلحة إليها.

وهذا الدعم ليس جديدا بالطبع، حيث تنظم مذكرة تفاهم تم توقيعها عام 2016 بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي حجم المساعدات العسكرية الثنائية لمدة 10 سنوات، بحيث تلزم واشنطن بتزويد الكيان بمبلغ 3.3 مليارات دولار من التمويل العسكري الأجنبي سنوياً، وهو أكبر دعم عسكري أمريكي لأي دولة بقيمة إجمالية تصل إلى 38 مليار دولار تم توقيعه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

كما تلزم المذكرة الولايات المتحدة بإنفاق 500 مليون دولار سنويا على برامج الدفاع الصاروخي المشتركة من السنة المالية 2019 إلى 2028، وتشير إلى إمكانية تقديم مساعدات تكميلية في حالات الطوارئ مثل الحروب.

ومع ارتقاء كل شهيد فلسطيني تثبت الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية قدرتها على القتل والتدمير فتقفز أسهم شركات صناعة الموت في البورصات العالمية، ولحسابات تتعلق بصندوق الاقتراع الرئاسي الأمريكي أيضاً، لن توقف الإدارة الأمريكية ربيبتها الرعناء في الشرق الأوسط عن الاستمرار في عدوانها على الأبرياء في قطاع غزة، فيما نرى ومنذ اليوم الأول أنه لم يعارض الكثير من الساسة الأمريكيين هذا العدوان على الأطفال والمدنيين العزل، الذي خلف أكثر من 10 آلاف شهيد حتى الآن خدمة لغايات ومصالح أمريكية وإسرائيلية وغربية مشتركة في استهداف المنطقة وشعوبها.

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