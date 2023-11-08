الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة خيرسون

موسكو-سانا

أفاد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو بإسقاط 3 صواريخ أوكرانية فوق منطقة غينيتشيسكي بالمقاطعة.

ونقل موقع “آر تي” عن سالدو قوله في صفحته على تلغرام اليوم: “شن العدو هجوماً صاروخياً على الجنوب الروسي، وقامت أجهزة الدفاع الجوي بإسقاط 3 صواريخ فوق منطقة غينيتشيسكي، وسقطت شظاياها على الأرض خارج المناطق المأهولة بالسكان، وفق المعطيات الأولية”.

وأضاف سالدو: “إن الدفاعات الجوية الروسية في المقاطعة لا تزال في حالة استعداد قتالي كامل لمواجهة أي اعتداء”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بـ 17 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

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