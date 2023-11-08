نيجيريا تلغي زيارة رئيس وزراء التشيك إليها احتجاجاً على دعم بلاده للعدوان الإسرائيلي على غزة

أبوجا-سانا

ألغت الحكومة النيجيرية زيارة رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى أبوجا، وذلك في خطوة احتجاجية على دعم بلاده للعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة.

ونقلت سبوتنيك عن وسائل إعلام نيجيرية قولها: إن أبوجا أبلغت فيالا بإلغاء زيارته المقررة إلى نيجيريا، وذلك ضمن الرد على رفض التشيك لمشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، الذي تمت مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ27 من تشرين الأول الماضي.

وكان من المقرر أن يقوم رئيس الحكومة التشيكية بهذه الزيارة في إطار جولة إفريقية، شملت دولا أخرى من بينها الكاميرون.

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