الجو خريفي حار ومائل للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو خريفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة صباحاً في المناطق الغربية، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الوسطى والشمالية، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، ويستمر الجو خريفيا حاراً نسبيا بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل مع احتمال ضعيف لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المنطقة الساحلية ليلاً، ويكون سديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ومائلاً للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة صباحاً في المناطق الغربية، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الوسطى والشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..

الأربعاء الخميس الجمعة دمشق 28 / 15 29 / 14 25 / 13 القنيطرة 26 / 13 27 / 12 23 / 11 درعا 29 / 15 28 / 14 25 / 13 السويداء 28 / 14 27 / 13 24 / 12 حمص 29 / 12 27 / 11 26 / 10 حماة 30 / 15 29 / 14 27 / 13 الحسكة 27 / 14 27 / 13 26 / 12 اللاذقية 28 / 19 27 / 18 27 / 18 طرطوس 27 / 19 26 / 18 26 / 18 حلب 27 / 13 27 / 12 26 / 11 إدلب 27 / 13 25 / 12 25 / 11 دير الزور 30 / 15 30 / 14 27 / 13 الرقة 28 / 14 28 / 13 25 / 12

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