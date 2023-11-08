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وسائل إعلام فلسطينية: عدد كبير من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية مدرسة تؤوي نازحين غرب غزة

2023-11-08

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وسائل إعلام فلسطينية: اشتباكات شرق مخيم المغازي بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في المنطقة الحدودية لقطاع غزة

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