وسائل إعلام فلسطينية: عدد كبير من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية مدرسة تؤوي نازحين غرب غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لأول مرة… مشاركة سورية في معرض صناعة الحلويات والشوكولا في دبي
2023-11-07
بمشاركة سورية… انطلاق منافسات الأولمبياد العالمي للروبوتيك في بنما
2023-11-07
سيسويف: إرهابيون قاتلوا في سورية والعراق انتقلوا إلى أوروبا تحت ستار (مهاجرين غير شرعيين)
2023-11-07
الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يقصف مستودع طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية في إدلب
2023-11-06
المقداد: الكذب الغربي وشهيته المفتوحة لقتل العرب سياسة استراتيجية ثابتة لم تتغير
2023-11-05
سورية تدين تصريحات أحد إرهابيي حكومة الكيان الإسرائيلي بضرب أبناء غزة بالسلاح الذري
2023-11-05
رئيس حزب أكيل القبرصي يدين العدوان الإسرائيلي على سورية وقطاع غزة
2023-11-05
محليات
الجو خريفي حار ومائل للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية
2023-11-08
الاقتصاد والإدارة المحلية تناقشان مشاريع برنامج إحلال المستوردات في المدن والمناطق الصناعية
2023-11-07
إعلان نتائج الامتحان التحريري لمسابقة الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء
2023-11-07
جريح الوطن يدعو جرحى القوات الرديفة ممن لم يحصلوا على بطاقة التأمين الصحي للتواصل معه
2023-11-07
طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء خريفية حارة نسبياً بشكل عام
2023-11-07
مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يناقش سبل زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الزراعية
2023-11-07
الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يستنكر حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة ويطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة
2023-11-07
رياضة
دورتموند يفوز على نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا
2023-11-08
برشلونة يخسر أمام شاختار دونيتسك بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا
2023-11-07
أهلي حلب يفوز على النواعير والكرامة على الجيش في المرحلة الثانية من دوري كرة السلة للرجال
2023-11-07
الفتوة يخسر أمام النهضة العماني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2023-11-06
22 ميدالية متنوعة لنادي العربي في بطولة الجمهورية برياضة السور القتالية
2023-11-06
اختتام بطولة تصنيف الأندية بكرة الطاولة للسيدات والرجال
2023-11-06
بمشاركة واسعة.. اختتام منافسات بطولة الأندية والبيوتات الرياضية الأولى للفنون القتالية برياضة السور
2023-11-06
اقتصاد
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين
2023-11-07
لأول مرة… مشاركة سورية في معرض صناعة الحلويات والشوكولا في دبي
2023-11-07
الذهب ينخفض 13 ألف ليرة في السوق المحلية
2023-11-07
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين
2023-11-07
بموجب قرار منح وثيقة استثمار وتربية.. عودة 1635 مدجنة للإنتاج
2023-11-07
تراجع الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أيلول الماضي
2023-11-07
تراجع أسعار النفط مع ترقب الأسواق لبيانات صينية
2023-11-07
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الشريط الإخباري
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الثالث والثلاثين
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الصحة الفلسطينية: الاحتلال يهدد بقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال
الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة لليوم الـ 32
القضاء على مئات الإرهابيين وتدمير 1125 هدفاً… عرض شامل للعمليات المشتركة المنفذة للجيش والقوات الروسية رداً على الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية- فيديو
دعماً لغزة… وقفة تضامنية لفروع دمشق وريفها وجامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي
32 يوماً على عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات
الجو بين الصحو والغائم جزئياً نهاراً ومائل للبرودة ليلاً
وسائل إعلام فلسطينية: عدد كبير من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية مدرسة تؤوي نازحين غرب غزة
2023-11-08
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