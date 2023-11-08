لجنة رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

سيئول-سانا

دعت لجنة رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 22 رئيساً سابقاً للجمعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والماء والمواد الغذائية والأدوية إلى سكانها، مشددة على أن العمل بالهدنة من شأنه أن ينقذ الأرواح وأن يمنع تصعيد الحرب ويفتح الباب أمام تحقيق تسوية دائمة للصراع في الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس السابق للجمعية العامة التشيكي الجنسية يان كافان في تدوينة له على موقعه حول مداولات هذه اللجنة التي جرت في سيئول بكوريا الجنوبية إلى أن الرؤساء السابقين للجمعية العامة أكدوا أن أي تسوية سياسية يجب أن تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، وشددوا على “ضرورة عدم بقاء الأمم المتحدة مشلولة تجاه ما يجري في غزة، لأن رسالتها وواجبها هو المبادرة للتوصل إلى هدنة والمساهمة مع أطراف أخرى في الالتزام بها”.

ولفتت اللجنة إلى أن “تحقيق السلام لا يمكن أن يتم من خلال زيادة عدد الضحايا، وأن الترتيب المستقبلي للعالم يجب أن يكون قائماً على المبادئ المفصلية لميثاق الأمم المتحدة والانطلاق من الالتزام بالقانون الدولي”.

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