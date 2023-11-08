منصور: المجتمع الدولي خذل الشعب الفلسطيني

نيويورك-سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن المجتمع الدولي القائم على القانون الدولي خذل الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن 2.3 مليون فلسطيني يواجهون الموت بشكل يومي.

وقال منصور خلال جلسة نقاش للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير محكمة العدل الدولية وفق ما نقلت وكالة وفا الفلسطينية: “إن الجمعية العامة تجتمع اليوم والشعب الفلسطيني في غزة يتعرض للقصف والحصار واعتداء غير إنساني وإجرامي تشنه (إسرائيل) ضده، ما أدى إلى استشهاد عائلات بأكملها”، لافتاً إلى أنه لم يشهد أي مكان في العالم فقدان عدد هائل من العائلات والأطفال والصحفيين وعمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في مثل هذه الفترة القصيرة، في حين يواصل الاحتلال ارتكابه للمجازر في ظل إفلاته الكامل من العقاب.

وأضاف منصور: “ليس هناك ما يبرر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وهو يكافح من أجل بقائه، بما في ذلك 2.3 مليون فلسطيني يواجهون الموت بشكل يومي”، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض المعايير المزدوجة بتعامله مع القضية الفلسطينية وتنفيذ قراراته والتزاماته الدولية ووقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية.

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