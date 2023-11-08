روسيا تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن بسبب هجمات النظام الأوكراني على دونيتسك

نيويورك-سانا

أعلن النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي أن بلاده طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بسبب الضربات التي شنتها القوات الأوكرانية على دونيتسك.

وقال بوليانسكي على “تيلغرام” اليوم: ” طلبنا عقد اجتماع عاجل ومفتوح لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالهجمات التي شنها النظام الأوكراني اليوم على دونيتسك”.

وكان 6 مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون جراء قصف أوكراني لمدينة دونيتسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قوله: إن القوات الأوكرانية قصفت وسط مدينة دونيتسك بصواريخ “هيمارس” الأمريكية، ما أوقع ستة قتلى و11 جريحاً.

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