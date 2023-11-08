اللواء سلامي: هزيمة كيان الاحتلال وأفول أمريكا سيزيدان العالم استقراراً وأمناً

طهران-سانا

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن هزيمة كيان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني وأفول الولايات المتحدة الأمريكية سيفضيان إلى السلام والأمن العالميين، لافتاً إلى أن أمريكا لم تكن معزولة على مدى تاريخها مثلما هي الآن.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن سلامي قوله: إن “الأحداث التي تجري تبشر بتغيير في اتجاه التطورات العالمية، وتغييرات في اصطفافات القدرة” وأوضح سلامي أن الولايات المتحدة فقدت مكانتها العالمية الماضية وتدفع اليوم ثمن كيان لم يحقق أي إنجازات، نتيجة افتقار الهيئة الحاكمة الأمريكية إلى الحكمة، مشيراً إلى الارتباك والغموض الاستراتيجي في وجوه المسؤولين الأمريكيين وحلفائهم تجاه الجرائم التي ترتكب في غزة.

وقال القائد العام للحرس الثوري: إن “الأميركيين الآن عالقون في طريق الوهم الذي لا منطق له ولا هندسة ويتصرفون كشخص ليس له هدف وغير قادر على شق طريقه”.

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