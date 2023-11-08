المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال يشن حرباً ضد المستشفيات وأخرى لتجويع أهالي غزة على مرأى ومسمع من العالم

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1071 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم نساء وأطفال، مشيراً إلى أن الاحتلال يشن حرباً ضد المستشفيات وحرباً لتجويع أهالي قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس المكتب الإعلامي في غزة سلامة معروف قوله في مؤتمر صحفي: إن 10328 شهيدا ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، بينهم 4237 طفلاً و2719 امرأة وأكثر من 3 آلاف مفقود، إضافة إلى إصابة 26 ألف آخرين ونزوح 1.5 مليون فلسطيني من منازلهم بسبب القصف.

وبين سلامة أن الاحتلال دمر 40 ألف وحدة سكنية و56 مسجداً و3 كنائس، إضافة إلى تدمير 237 مدرسة وتضرر 113 مؤسسة صحية, كما أخرج عن الخدمة 18 مستشفى و40 مركزاً صحياً وتضرر 40 سيارة إسعاف، لافتاً إلى أن الاحتلال قصف قطاع غزة بأكثر من 30 ألف طن من المتفجرات منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول الماضي.

وأوضح سلامة أن عشرات الأطفال الذين يعيشون على أجهزة دعم الحياة أصبحوا في خطر كبير مع تهديد الاحتلال بقصف المستشفى المخصص لمصابي الأورام الذي يستقبل نحو 3 آلاف طفل، مشيراً إلى ارتقاء 192 من الكوادر الطبية والصحية و49 صحفياً خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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