بكين-سانا

كشفت بيانات الجمارك الصينية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى تشرين الأول الماضيين بنسبة 23.7 بالمئة حيث بلغ نحو 196 مليار دولار.

وأشارت البيانات الحكومية الصينية إلى أنه خلال الفترة الأخيرة زودت الصين جارتها الشمالية ببضائع بقيمة 90.076 مليار دولار بزيادة قدرها 52.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وزادت الإمدادات من روسيا إلى الصين بنسبة 12.4 بالمئة لتصل إلى 106.405 مليارات دولار.

وفي تشرين الأول الماضي بلغ التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 19.8 مليار دولار وصدرت روسيا بضائع بقيمة 11.1 مليار دولار إلى الصين واستوردت سلعا منها بقيمة 8.68 مليارات دولار.

وفي نهاية عام 2022 ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 29.3 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي قدره 190.271 مليار دولار.

وحدد الرئيس الروسي والرئيس الصيني في وقت سابق هدف مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل من مئة مليار دولار سنوياً في عام 2018 إلى 200 مليار بحلول عام 2024.

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