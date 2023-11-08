أهلي حلب يفوز على النواعير والكرامة على الجيش في المرحلة الثانية من دوري كرة السلة للرجال

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بعد مباراة قوية وأداء لافت فاز فريق الاتحاد أهلي حلب على النواعير بنتيجة 80-69 نقطة ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري السوري لكرة السلة لفئة الرجال في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض صالة الحمدانية بحلب.

فريق النواعير سيطر على مجريات الأرباع الثلاثة الأولى من اللقاء بواقع 20-17 نقطة و18-14 نقطة و12-8 نقاط، وتمكن الأهلي من تعديل النتيجة والتقدم في الربع الرابع بواقع 20 – 9نقاط النتيجة التي فرضت تمديد المباراة ربعاً إضافياً انتهى بالتعادل بواقع 8-8 نقاط ليتمكن الأهلي من حسم النتيجة في الربع الثاني الإضافي لمصلحته بواقع 13-2 نقطة وحسم اللقاء بفارق 11 نقطة.

وفي صالة غزوان أبو زيد بحمص تمكن الكرامة من تحقيق فوزه الأول على ضيفه الجيش بنتيجة 71-60 نقطة.

وتستكمل منافسات المرحلة الثانية غداً بلقاء فريقي الجلاء والحرية في صالة الجلاء بحلب ويستضيف الوثبة فريق الوحدة في صالة غزوان أبو زيد بحمص.

هادي عمران

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