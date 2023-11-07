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إعلان نتائج الامتحان التحريري لمسابقة الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء

2023-11-07

دمشق-سانا

أصدرت وزارة العدل اليوم نتائج الامتحان التحريري لمسابقة الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء.

وحدد القرار الذي حصلت سانا على نسخة منه موعد المقابلة الشفهية أمام لجنة الإشراف وذلك يوم السبت 18 تشرين الثاني الجاري للأرقام من 1 وحتى 30، ويوم الأحد 19 للأرقام من 31 وحتى 60 والإثنين 20 للأرقام من 61 وحتى 90، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً في مبنى وزارة العدل الطابق الخامس قاعة الاجتماعات.

وكانت الوزارة أجرت يوم 28 تشرين الأول الفائت الامتحان التحريري للمسابقة بمشاركة 193 متقدماً ومتقدمة، ممن اجتازوا المرحلة التحضيرية.

مهران أبو فخر

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