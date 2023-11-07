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مقتل سبعة أشخاص وإصابة 20 إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

2023-11-07

كابول-سانا

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل سبعة أشخاص، وإصابة 20 آخرين بجروح، إثر انفجار حافلة في العاصمة الأفغانية كابول اليوم.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن الشرطة قولها: إن الانفجار وقع في منطقة “دشت برجي” غرب كابول، دون معرفة ماهيته وأسبابه”، مضيفة: إن “التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار وملابساته”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن جماعات مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي استهدفت مرات عدة مدارس ومستشفيات ومساجد في مناطق مختلفة من أفغانستان.

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