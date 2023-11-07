(للفن صدى) ورشة فن تشكيلي وخط في مركز صبحي شعيب للفنون التشكيلية

حمص-سانا

نظمت لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة حمص بالتعاون مع مركز صبحي شعيب للفنون التشكيلية ورشة عمل فنية استمرت لمدة ثلاثة أيام سيعرض نتاجها ضمن معرض منوع خلال الأسبوع القادم.

وتضمنت الورشة 3 أقسام “رسم ونحت وخط” شارك فيها 23 شخصاً من مختلف الفئات العمرية.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت عفاف الحسن رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة حمص أن الورشة تعتبر خطاً جديداً لنشاطات اللجنة بخلاف الاهتمامات الأخرى التي سبق ونظمتها، والهدف منها الإضاءة على مواهب جديدة ودعمها وتشجيعها لتظهر إلى العلن.

ومن المشرفين على ورشة الرسم الفنان التشكيلي مازن منصور، بين أن معظم المواضيع التي اختارها المشاركون تحكي عن القضية الفلسطينية والمأساة التي تعيشها غزة بطابع من الأمل بأن إرادة الحياة ستنتصر والظلم سيزول حتى لو بعد حين، مبيناً أن الورشة أظهرت تأثر المشاركين بالقضية وكيف يعبر كل شخص عنها بطريقته الخاصة.

الأستاذ المشرف على ورشة الخط لقمان الحمدان قال: إن الشباب يمتلكون طاقات مبدعة من الجميل تأطيرها بالاتجاه الإيجابي للخروج إلى مشهد جمالي يليق ببلدنا العريق.

الشابة المشاركة هبة العلي بينت أنها تناولت قضية غزة في لوحاتها، محاولة إيصال رسالة لإيقاف الحرب وإنقاذ الأطفال في فلسطين، فيما شاركت الشابة أنفال حيو بلوحة فيها بيت فلسطيني مزين بالورود والطبيعة الجميلة في إشارة منها بأن الحرب والدمار لن يدوم.

الفنانة التشكيلية مها الحسين شاركت بلوحة زيتية يطغى فيها اللون الأحمر الذي يشير إلى المصاعب والألم ثم يتلاشى على درج من الأمل والتفاؤل بالنصر وزوال المحن.

ومن المشاركين بورشة الخط شام إبراهيم بينت أن الورشة هي قصة للتعبير عن موهبتها وأفكارها وثقلها.

لارا أحمد

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