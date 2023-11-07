مجلس التعليم العالي يعيد العمل بالمعسكرات الإنتاجية في الجامعات ويوافق على اعتماد كتب السنة التحضيرية للكليات الطبية إلكترونياً

دمشق-سانا

وافق مجلس التعليم العالي على إعادة العمل بالمعسكرات الإنتاجية في الجامعات بدءاً من العام الدراسي 2023-2024، وذلك للطلاب المستجدين في السنة المطلوب إقامة المعسكر الإنتاجي فيها، وفقاً لما هو محدد في اللائحة الداخلية للكليات.

وطلب المجلس في قراره الذي تلقت سانا نسخةً منه اليوم من الجامعات وضع البرامج التنفيذية لهذه المعسكرات بالاتفاق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

وكان مجلس التعليم العالي أعفى الطلاب من المعسكرات الإنتاجية في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2019-2020، ضمن إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا، والتي تتضمن منع التجمعات حرصاً على سلامة الطلاب.

وتم حينها تفويض الجامعات باستبدال المعسكرات الإنتاجية بنشاطات أخرى بالنسبة للكليات التي تكون فيها أنشطتها جزءاً من الامتحانات العملية للطلاب، مثل تكليفهم بأبحاث علمية أو خضوعهم لامتحان شفهي.

وفي قرار آخر وافق مجلس التعليم العالي على اعتماد كتب السنة التحضيرية للكليات الطبية رقمياً “إلكترونياً”.

وبموجب القرار طلب المجلس من الجامعات نشر هذه الكتب على مواقعها الإلكترونية الرسمية بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

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