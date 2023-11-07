موسكو: تهديدات (إسرائيل) بإلقاء قنبلة نووية على غزة تصريح رسمي بوجود أسلحة نووية لديها

موسكو-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن تحريض أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة يؤكد امتلاك كيان الاحتلال لهذا النوع من السلاح في ترسانته رغم تمسكه بنفي ذلك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لبرنامج “سولوفيوف لايف” للصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف: إن “تصريح (عميحاي الياهو) يثير العديد من الأسئلة بخصوص وجود تلك الأسلحة في ترسانة البلاد، ونحن أمام تصريح رسمي يفيد بوجود أسلحة نووية، وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يدفع نحو التساؤلات التالية: أين المنظمات الدولية.. أين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأين المفتشون النوويون الدوليون؟”.

وقوبلت تلك التصريحات العنصرية التي دعا خلالها أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة باستنكار عربي ودولي واسع، واعتبرت المقاومة الفلسطينية أن هذا التصريح لم يأت من فراغ وإنما هو تعبير عن مستوى الانحطاط والفاشية لدى الكيان المحتل القائم على القتل والإبادة الجماعية.

وينفي كيان الاحتلال الإسرائيلي امتلاكه للسلاح النووي رغم أن تقديرات اتحاد العلماء الأمريكيين تقول إنها تمتلك نحو /90/ رأساً نووياً.

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