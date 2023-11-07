العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على السيادة اللبنانية

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته وانتهاكه للسيادة اللبنانية في جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في أجواء بيروت وضواحيها اليوم، في حين شن غارةً في محيط الناقورة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة اللبونة وخراج الناقورة وأطراف الضهيرة ويارين، إضافةً إلى قصف مدفعي طال أيضاً محيط علما الشعب والناقورة.

كما استهدفت قوات الاحتلال بمدفعيتها محيط دير ميماس في مرجعيون حسب الوكالة الوطنية.

ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أطلقت المقاومة اللبنانية دفعةً من الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen