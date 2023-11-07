طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء خريفية حارة نسبياً بشكل عام

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو خريفياً حاراً نسبياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع احتمال ضعيف لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المنطقة الساحلية ليلاً ، ويكون سديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة وخاصةً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة صباحاً في المناطق الغربية، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الوسطى والشمالية، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..