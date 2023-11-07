سورية تشارك في مبادرة (الموهوبون العرب) بالسعودية

دمشق-سانا

تشارك سورية للمرة الأولى في مبادرة “الموهوبون العرب” لعام 2023، التي تنظمها المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، وذلك بمشاركة 17 دولةً عربيةً.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن 100 متميز ومتميزة من سورية يشاركون في المبادرة التي ستجري اختباراتها عن بعد في كل من مادتي الرياضيات والعلوم العامة، حيث تم تحديد موعد الاختبار التجريبي في الـ 18 من الشهر الجاري والاختبار الفعلي في الـ 25 من الشهر نفسه.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم انتقاء الطلاب المشاركين وفق عدة معايير من طلاب الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري، من طلبة الصف الأول الثانوي والطلاب المقبولين في المركز الوطني للمتميزين للعام الدراسي 2023-2024 والطلاب الحاصلين على ميداليات في التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي لليافعين لعامي 2021 و2022.

ولفتت الهيئة إلى أن حفل الختام والتتويج سيكون في مدينة الرياض.

وتستهدف المبادرة الطلاب المتميزين بشكل استثنائي عن أقرانهم في مادتي العلوم والرياضيات، من طلاب الصف الأول الثانوي ممن حقق نسبة 95 بالمئة إلى 100 بالمئة في نتيجة التحصيل الدراسي.

هيلانه الهندي

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