جريح الوطن يدعو جرحى القوات الرديفة ممن لم يحصلوا على بطاقة التأمين الصحي للتواصل معه

دمشق-سانا

دعا مشروع جريح الوطن جرحى القوات الرديفة الذين لم يحصلوا بعد على بطاقة التأمين الصحي من شريحة العجز الجزئي من 40 بالمئة حتى 69 بالمئة إلى التواصل معه، عبر بريد صفحته على الفيسبوك لمساعدتهم في الحصول على البطاقة التي تقدمها شركة ميدكسا.

وأوضح المشروع في منشور له عبر فيسبوك أن تأمين البطاقة يأتي من ضمن حرص المشروع على توفير الرعاية الصحية المناسبة للجرحى، والاستفادة من خدمات البطاقة وفق تغطيات تأمينية صحية محددة سنوياً.

وأشار المشروع إلى أن البطاقة تقدم خدمات طبية للجرحى المنضمين إلى المشروع من مختلف نسب العجز من 40 بالمئة حتى 100 بالمئة، وتراعي احتياجاتهم المتعلقة بالإصابة الحربية وتبعاتها باستثناء جرحى العجز الجزئي للعسكريين من 40 بالمئة حتى 69 بالمئة، كونهم يحصلون على دفتر صحة يتضمن نفس خدمات المحفظة التأمينية التي تقدمها بطاقة التأمين.

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