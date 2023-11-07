قاليباف يدعو لإجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر

طهران-سانا

دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف دول العالم الإسلامي إلى اتخاذ مواقف وإجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي المدعوم من أمريكا على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة إرنا الإيرانية أن قاليباف بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي آخر التطورات الناجمة عن المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين داخل قطاع غزة، مثمنا مواقف ودور الجزائر المنددة بجرائم الكيان الصهيوني المحتل، وخاصة موقف برلمانها الأخير الداعم للشعب الفلسطيني.

ودعا قاليباف إلى مزيد من الإجراءات المشتركة للدفاع عن الشعب الفلسطيني الأعزل، معرباً عن استعداد مجلس الشورى الإسلامي لاستضافة اجتماع استثنائي للجنة الفلسطينية الدائمة بمشاركة رؤساء البرلمانات الإسلامية، لمناقشة الآليات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني.

من جهته أكد رئيس البرلمان الجزائري حرص بلاده على حماية الشعب الفلسطيني وثباتها على موقفها حتى استعادة هذا الشعب حقوقه، مطالباً بوقف فوري للجرائم الوحشية التي يرتكبها الصهاينة في غزة وإيصال المساعدات إلى أهل القطاع في أقرب وقت ممكن، ومنوهاً أيضاً بمواقف إيران الحازمة والداعمة لتطلعات الشعب الفلسطيني.

وكان قاليباف أعلن الشهر الماضي أن مشاورات تجري مع رؤساء برلمانات الدول الإسلامية للبحث في تقديم الدعم الفوري للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

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