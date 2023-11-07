بمشاركة سورية… انطلاق منافسات الأولمبياد العالمي للروبوتيك في بنما

بنما-سانا

بمشاركة سورية انطلقت اليوم في بنما منافسات الأولمبياد العالمي للروبوتيك، التي تضم 450 فريقاً من 80 دولةً، ويستمر لغاية التاسع من شهر تشرين الثاني الجاري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأولمبياد العلمي السوري يشارك بفريقين، فريق مسابقة مهمات الروبوت للفئة العليا من المركز الوطني للمتميزين، ويمثله كل من أغيد بسام جعفر وهادي حسان بدور وهاشم حسام سلهب، والمدرب ورد حمد الخطيب، وفريق جامعة المنارة، ويمثله كل من سلمان أحمد ضاهر وعمار وسيم ضاهر ومضر ياسر إبراهيم والمدرب جعفر يونس ميا.

وأشارت الهيئة إلى أن الخبرات العلمية السورية بالروبوتيك حاضرة أيضاً في منافسات هذا الأولمبياد، من خلال الدكتور مهيب النقري رئيس اللجنة العلمية لعلوم الروبوت في هيئة التميز والإبداع، والدكتور مهند مكي والدكتور مثنى القبيلي عضوي اللجنة العلمية، الذين تم اختيارهم ضمن لجان التحكيم الدولية في هذه النهائيات.

هيلانه الهندي

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