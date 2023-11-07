احتفالية بمناسبة أعياد التشرينين بريف الرقة الشرقي المحرر

الرقة-سانا

نظمت قيادة فرع منظمة طلائع البعث في محافظة الرقة احتفالية بمناسبة أعياد التشرينين، وذلك في وحدة الحمدانية بريف الرقة الشرقي المحرر، وتضمنت فقرات فنية وتراثية.

وأشار رئيس منظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي إلى دور المنظمة في تربية الأطفال وتثقيفهم وتنشئتهم على حب الوطن، وتزويدهم بالعلم والمعرفة كي يسهموا في بناء وطنهم وحمايته والدفاع عنه.

بدوره نوه أمين فرع الرقة لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور عبد العزيز العيسى بأهمية الدور التربوي والتعليمي للمنظمة، وجهودها في زرع الأمل ورسم البسمة على وجوه الأطفال رغم كل الظروف الصعبة، حيث يبقى أطفال سورية هم بناة المستقبل المشرق.

ولفت مدير التربية فراس العلو إلى دور منظمة طلائع البعث في غرس قيم الانتماء الوطني في نفوس الأطفال، وتعزيز حب الوطن في قلوبهم.

محمد الفرج

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