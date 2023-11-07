الصحة العالمية: الوضع الصحي في غزة كارثي ويجب إدخال مساعدات طبية

جنيف-سانا

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لاندماير أن الوضع الصحي في قطاع غزة بات كارثياً بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، داعياً إلى تكاتف جميع المنظمات الإنسانية والدولية للعمل على إدخال المساعدات الطبية ومياه الشرب والوقود للإبقاء على عمل القطاع الصحي.

وقال لاندماير في تصريحات له من جنيف: إن “مستشفيات غزة لم تعد قادرة على العمل بسبب نقص الوقود والمواد الطبية الأساسية، ناهيك عن استهداف عشرات الطواقم الطبية”، موضحاً أن 12 مستشفى على الأقل من أصل 35 توقّفت عن العمل بينما لا تملك سوى 3 منها في جنوب القطاع القدرة على إجراء العمليات الجراحية إضافة إلى توقّف المستشفى المتخصّص بمعالجة مرضى السرطان عن العمل.

وأشار لاندماير إلى عدم قدرة المدنيين على تلبية حاجاتهم الصحية سواء بسبب إصابات الحرب أو أمراض عادية أو حتى الولادة، مبيناً أن منظمة الصحة العالمية جهّزت الإمدادات والطواقم الطبية عند معبر رفح لإدخالها إلى القطاع عند توفير ممر آمن لذلك أو بمجرد الاتفاق على هدنة إنسانية.

وشدد لاندماير على أن “إسرائيل” بصفتها جهة محتلة هي من يجب أن تضمن إيجاد ممر آمن لإدخال المساعدات إلى القطاع وإخراج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج، ناهيك عن مسؤولية المجتمع الدولي للضغط من أجل العبور الآمن للمساعدات والهدنة الإنسانية.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ناشدت مؤخراً المجتمع الدولي لإدخال الوقود إلى مستشفيات القطاع حتى لا نصل إلى لحظة نسجل فيها عشرات الشهداء داخلها بسبب توقف الخدمة بشكل كامل.

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