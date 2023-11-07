إمعاناً في دعم جرائمهم ضد الفلسطينيين… قائد سلاح الجو الألماني يتبرع بالدم لجنود الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

في مظهر يتجاوز سياسة الانحياز السافر المعتادة لكيان الاحتلال الإسرائيلي التي تتبناها الدول الغربية إلى الإعلان العلني عن الشراكة بجرائمه ضد الفلسطينيين، انتشرت صور على منصات التواصل الاجتماعي لقائد سلاح الجو الألماني إنغو غيرهارتس وهو يقوم بالتبرع بالدم لقوات الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام الكيان الإسرائيلي أن قائد سلاح الجو الألماني وصل أمس إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للإعراب عن “التضامن”مع الكيان، حيث التقى بوزير الحرب الإسرائيلي وقائد قوات الاحتلال الجوية.

صور التبرع بالدم المتداولة للوزير الألماني، ولقاؤه مع مسؤولين في قوات الاحتلال تمثل بحسب مراقبين تقديم صك دعم علني للمجازر الإسرائيلية، وتشجيعاً للاحتلال على مواصلة جرائمه في قطاع غزة التي تجاوز عدد ضحاياها 10 آلاف شهيد فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حيث ترتكب قوات الاحتلال مجازر فظيعة على مدار الساعة بحق أبناء غزة الصامدة وسط تشجيع ودعم أعمى من الولايات المتحدة والدول الغربية.

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