الخارجية الروسية: الغرب بقيادة الولايات المتحدة يتعامل مع الإرهاب بمعايير مزدوجة

طشقند-سانا

أكد نائب مدير دائرة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية ألكسي ليجينكوف اليوم أن الولايات المتحدة تقود تحالفاً غربياً يتعامل بمعيارين مزدوجين في جهود مكافحة الإرهاب بأوراسيا.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء عن ليجينكوف قوله في كلمة أمام المؤتمر العلمي والعملي للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الأوزبكستانية طشقند: إن “دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة تفرض معاييرها الخاصة على الجميع في مسائل التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب على حساب معايير الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن هذا التحالف لا يتردد في استخدام الإرهابيين في الوقت ذاته من خلال الحفاظ على اتصالات وثيقة ومباشرة معهم، والتفاعل مع الجماعات المتطرفة والنازية الجديدة متمسكاً بمعايير مزدوجة واضحة من خلال التظاهر بالقتال ضد تنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين في أفغانستان ودول أخرى في المنطقة موضحاً أننا “نشهد عواقب هذه الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوكرانيا وأفغانستان”.

ولفت ليجينكوف إلى أن “بلدان آسيا الوسطى تتعرض لخطر انتشار التهديد الإرهابي، من خلال انتشار دعاية مستهدفة عبر شبكة الإنترنت وباللغات الأم لهذه البلدان، بهدف إنشاء خلايا نائمة في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، ما يهدد بمخاطر توسع الإرهاب في دولنا”.

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