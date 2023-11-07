التربية تصدر ملحق تعليمات القيد والقبول في المعاهد التقانية (الصناعية والتجارية والاقتصاد المنزلي)

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم تعميماً بملحق تعليمات القيد والقبول في المعاهد التقانية “الصناعية والتجارية والاقتصاد المنزلي” التابعة لها التي بدأ التسجيل فيها اليوم وحتى الـ 21 من الجاري.

وتضمن تعميم الوزارة على مديرياتها في المحافظات الذي تلقت سانا نسخة منه ملحق تعليمات القيد والقبول في المعاهد التقانية لمفاضلة ملء الشواغر للعام الدراسي 2023-2024 لحملة الشهادة الثانوية المهنية لدورة عام 2023، وفق عدد الشواغر الموجودة لكل اختصاص في كل معهد.

وبينت الوزارة أن التسجيل بدأ اليوم، ويستمر حتى الـ 21 من الشهر الحالي، عدا أيام الجمعة والسبت، وعلى الراغبين بالاطلاع على التفاصيل الدخول إلى موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة أصدرت في الـ 18 من أيلول الماضي تعليمات القيد والقبول في المعاهد التقانية التابعة لها “الصناعية والتجارية والاقتصاد المنزلي”.

رحاب علي

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