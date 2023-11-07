مشروع النظافة بالحسكة يؤمن فرص العمل ويسهم في تحسين واقع نظافة المدينة

الحسكة-سانا

أمن مشروع النظافة الذي ينفذه مجلس مدينة الحسكة بتمويل ودعم من منظمة مكافحة الجوع الإسبانية 200 فرصة عمل من خلال القيام بأعمال نظافة لقطاعات وسط المدينة.

ويتضمن المشروع وفق تصريح رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو لمراسل سانا كمرحلة أولى تستمر على مدار 6 أشهر وتسهم بتحسين واقع نظافة المدينة من خلال تكنيس وتجميع القمامة والمخلفات اليومية في مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، ضمن المنطقة المستهدفة ومن ثم نقلها إلى المكب المؤقت في منطقة سوق الهال وترحيلها إلى المكب الرئيسي في منطقة أبيض بشكل يومي.

وأشار خاجو إلى أن المشروع يسهم بدعم عمل المجلس من خلال تقديم مستلزمات النظافة والمتضمنة 50 حاوية و10 عربات لنقل القمامة، إضافة إلى حفر مكب للقمامة في منطقة أبيض غرب مركز مدينة الحسكة، مبيناً أن المجلس يسعى للتواصل مع مكاتب المنظمات الدولية والهيئات العاملة في المحافظة بغية التعاون لتنفيذ مشاريع تعود بالفائدة على واقع المدينة سواء كانت مشاريع نظافة أو صرف صحي أو تقديم آليات ومعدات هندسية تساعد المجلس بتنفيذ مهامها.

ولفت الشاب سلطان العيسى الذي يعمل في المشروع إلى أهمية ذلك في تأمين فرص لعشرات الشباب والنساء، والمشاركة في تأمين بيئة نظيفة، من خلال العمل على جمع القمامة وترحيلها يومياً والقضاء على بعض البؤر داخل مركز المدينة التي كانت شبه مكبات.

بدورها بينت الشابة سارة الدايح ” أن المشروع يحافظ على بيئة نظيفة خالية من القمامة والأتربة، وكل ما يشوه الجانب الجمالي للمدينة، مشيرة إلى تكريس ونشر ثقافة النظافة التي يركز عليها المشروع من خلال انتشار العاملين والعاملات واحتكاكهم بالأهالي ومطالبتهم بتقديم الدعم والتعاون للمشروع عن طريق التزامهم بمواعيد وأماكن رمي القمامة.

ويعتمد مجلس مدينة الحسكة خلال السنوات الأخيرة بشكل رئيس على مثل هذه المشاريع كونها تسهم بدعم العمل، وتحسن واقع النظافة والبيئة، وخاصة أن المجلس فقد الكثير من الآليات جراء الأعمال الإرهابية والتخريب الذي طال العديد منها، إضافة إلى أن المشروع يؤمن استقراراً مادياً للكثير من العائلات والشباب وخاصة من العائلات الوافدة من المحافظات الأخرى.

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