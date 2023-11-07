في ثالث أيام صحة دمشق 2023.. آخر المستجدات العلمية في طب الأورام والجلدية والجراحة البولية

دمشق-سانا

تركزت محاور اليوم الثالث من مؤتمر أيام صحة دمشق العلمية 2023 حول مستجدات طب الأطفال والأورام والأمراض الجلدية وأمراض الكلية والجراحة البولية، وذلك في كل من مشفى دمشق المجتهد، وابن النفيس والهلال العربي السوري، والكلية الجراحي.

وتناولت محاضرات المؤتمر الذي تقيمه مديرية صحة دمشق بالتعاون مع مؤسسة سماعة حكيم سوء امتصاص البروتين والعلاجات الحديثة للابيضاض الحاد عند الأطفال والجديد في العوز المناعي عند الأطفال، إضافة لعرض الآفاق الجديدة في علاج الأورام وتدبير الآثار الجانبية للعلاج المناعي الجديد في علاج سرطان الكلية، وعدد من الحالات السريرية.

كما تمت مناقشة مستجدات استخدام الليزر بطب الجلد والتشوهات الوعائية والمتلازمات المرافقة لها والمطبات التشخيصية للأكزيما البنيوية وإستراتيجيات العلاج في الصداف، إضافة إلى اختلاطات العلاجات التجميلية للبشرة باليد غير الخبيرة، والاستخدام الرشيد للصادات الحيوية في الجراحة البولية.

مدير مشفى ابن النفيس الدكتور نزار إبراهيم بين أهمية الأيام العلمية المقامة حالياً، لجهة تبادل ونقل الخبرات بين المشافي، ما يسهم في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

رئيسة قسم الأورام في جامعة دمشق الدكتورة نسرين خازم أوضحت خلال محاضرتها مستجدات علاج سرطان الكلية وقواعدها العلاجية، وخاصة أنها تتطلب طرق علاج خاصة تختلف عن باقي الأورام، منوهة بأن أورام الكلية في معظم الحالات قابلة للشفاء، كون الورم يتم استئصاله عن طريق العملية الجراحية.

فيما أشار الأستاذ في كلية الطب الدكتور ماهر سيفو خلال محاضرته إلى كيفية مقاربة مريض الأورام والتعامل معه خلال فترة العلاج وبناء الثقة بين الطبيب والمريض.

ويستمر المؤتمر لغاية الـ 9 من الشهر الجاري، ويقام في كل من الهيئة العامة لمشفى دمشق المجتهد وابن النفيس وابن رشد للأمراض النفسية والهيئة العامة لمشفى الهلال الأحمر العربي السوري والهيئة العامة لمشفى الكلية الجراحي والهيئة العامة لمشفى الزهراوي والهئية العامة لمشفى العيون الجراحي والهيئة العامة لمشفى الشهيد باسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق.

بشرى برهوم وراما رشيدي

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