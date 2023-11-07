الدليل الاسترشادي الخاص بالتطوع في المنظمات غير الحكومية ضمن جلسة حوارية

دمشق-سانا

بهدف تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في المجتمع وتطوير عملها نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق اليوم جلسة حوارية تشاورية حول “الدليل الاسترشادي الخاص بالتطوع”، وذلك في مبنى محافظة ريف دمشق.

وتركزت محاور الجلسة التي شارك فيها ممثلو عدد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية وفرق ومؤسسات تطوعية في ريف دمشق حول حقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم والأحكام العامة التي تتبعها الجهات التي يعملون بها وإعداد مدونة سلوك تنظم العمل التطوعي.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق فاطمة رشيد بينت في تصريح لسانا أن هدف الجلسة هو الأخذ بالمقترحات والطروحات ومعرفة النقاط الإيجابية والسلبية في الدليل الاسترشادي من أجل تطوير العمل التطوعي بشكل كامل، مشيرة إلى أن توصيات الجلسات سيتم تطبيقها على أرض الواقع بما ينعكس على زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية.

بدوره المحاضر عبد الرحمن حسين لفت إلى المحاور الرئيسية التي يتضمنها الدليل وهي ميثاق العمل التطوعي ونظام التطوع ونموذج استمارة تطوع والتزامات المتطوعين، من حيث المحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق خلال العمل.

من جهتهم أكد عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية على أهمية الجلسة في وضع قوانين تضمن حقوق المتطوعين والجهات التي يعملون فيها، وتعزيز ثقافة التطوع بالمجتمع واستثمار خبرات المتطوعين وفق اختصاصاتهم العلمية والثقافية.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت في الـ 16 من تموز الماضي ورشات حوارية تشاورية تحت عنوان “شمل” لتعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية، وذلك في مختلف المحافظات.

مهند سليمان

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