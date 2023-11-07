بموجب قرار منح وثيقة استثمار وتربية.. عودة 1635 مدجنة للإنتاج

دمشق-سانا

عادت 1635 مدجنة للإنتاج بموجب قرار “منح وثيقة استثمار وتربية”، وذلك بعد أن سمح هذا القرار الصادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في بداية آب الماضي باستثمار المداجن غير المستثمرة المرخصة وغير المرخصة من قبل مالكيها أو غير مالكيها، وفق مدير الإنتاج الحيواني في الوزارة الدكتور أسامة حمود.

وأوضح حمود أن وثيقة استثمار وتربية حققت نتائج إيجابية من خلال مساعدة الكثير من المربين على تشغيل منشآتهم والعودة للإنتاج، حيث عادت 888 مدجنة جديدة غير مرخصة وغير مستثمرة وبطاقة إنتاجية نحو 5861607 طيور في دورة التربية الواحدة، و 747 مدجنة مرخصة كانت متوقفة.

ولفت مدير الانتاج الحيواني إلى أن هذه المنشآت المستثمرة تُشمل بالدعم الحكومي المقدم عن دورة التربية المحددة، استناداً إلى كشف مرتبط بوثائق شراء مستلزمات الإنتاج “صوص وأعلاف”، ما سيسهم في رفد السوق المحلية بمنتجات الدواجن من البيض ولحم الفروج.

وبين حمود أن قرار وزارة الزراعة أدخل نحو 23 بالمئة من المداجن غير المرخصة إلى العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أن مديريات الزراعة في المحافظات مستمرة بمنح وثائق الاستثمار والتربية وفقًاً للطلبات المقدمة من المربين.

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