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عــاجــل مراسلة سانا: فروع دمشق وريف دمشق وجامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي تنفذ وقفة تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق

وسائل إعلام فلسطينية: زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية تقصف المدخل الغربي لمخيم النصيرات وسط غزة ومدفعيته تقصف المناطق الشرقية لرفح جنوب القطاع

2023-11-07

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مراسلة سانا: فروع دمشق وريف دمشق وجامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي تنفذ وقفة تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق

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