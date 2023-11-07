وسائل إعلام فلسطينية: زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية تقصف المدخل الغربي لمخيم النصيرات وسط غزة ومدفعيته تقصف المناطق الشرقية لرفح جنوب القطاع

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يقصف مستودع طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية في إدلب
2023-11-06
المقداد: الكذب الغربي وشهيته المفتوحة لقتل العرب سياسة استراتيجية ثابتة لم تتغير
2023-11-05
سورية تدين تصريحات أحد إرهابيي حكومة الكيان الإسرائيلي بضرب أبناء غزة بالسلاح الذري
2023-11-05
رئيس حزب أكيل القبرصي يدين العدوان الإسرائيلي على سورية وقطاع غزة
2023-11-05
المقداد وعبد اللهيان: العدوان الصهيوني على غزة يمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب موصوفة
2023-11-03
دندي: الولايات المتحدة تعطي (إسرائيل) الضوء الأخضر في عدوانها على غزة وتمنع مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته
2023-11-03
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية شنت غارات على تحصينات التنظيمات الإرهابية في إدلب
2023-11-02
محليات
تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية وأعمال صيانة في بلدة إبطع بريف درعا
2023-11-07
الجو بين الصحو والغائم جزئياً نهاراً ومائل للبرودة ليلاً
2023-11-07
التربية تعلن أسماء المقبولين في معهد إعداد المدرسين
2023-11-06
النادي البيئي للصغار في دمشق يدمج الفن مع التربية البيئية
2023-11-06
إقرار نظام التحفيز الوظيفي لعدد من المشافي التابعة لوزارة الصحة
2023-11-06
طقس الغد.. الجو بين الصحو والغائم جزئياً والحرارة أعلى من معدلاتها
2023-11-06
تنظيم 40 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية واقتصادية مخالفة في حماة
2023-11-06
رياضة
الفتوة يخسر أمام النهضة العماني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2023-11-06
22 ميدالية متنوعة لنادي العربي في بطولة الجمهورية برياضة السور القتالية
2023-11-06
اختتام بطولة تصنيف الأندية بكرة الطاولة للسيدات والرجال
2023-11-06
بمشاركة واسعة.. اختتام منافسات بطولة الأندية والبيوتات الرياضية الأولى للفنون القتالية برياضة السور
2023-11-06
ليفربول يتعادل مع مضيفه لوتون تاون في الدوري الانكليزي الممتاز
2023-11-05
ست ميداليات برونزية لسورية في بطولة العالم لليونيفايت
2023-11-05
الجلاء يفوز على الجيش في المرحلة الأولى من دوري كرة السلة للرجال
2023-11-04
اقتصاد
تراجع أسعار النفط مع ترقب الأسواق لبيانات صينية
2023-11-07
محلج العاصي بحماة يبدأ عمليات حلج الأقطان المحبوبة لفلاحي المحافظات الشرقية
2023-11-06
818 ألف غرسة مثمرة وحراجية جاهزة للبيع ضمن مشاتل حمص هذا الموسم
2023-11-06
4 شركات سورية تشارك غداً في معرض الحلويات والشوكولا في دبي 2023
2023-11-06
خلال يومين.. تنظيم 41 ضبطاً بحق فعاليات تجارية مخالفة بحمص
2023-11-06
ارتفاع أسعار النفط
2023-11-06
تنتج مليار بيضة… 1131 مدجنة مرخصة وغير مرخصة ومنتجة بريف دمشق
2023-11-05
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32 يوماً على عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات
الجو بين الصحو والغائم جزئياً نهاراً ومائل للبرودة ليلاً
عدوان الاحتلال على قطاع غزة يدخل شهره الثاني… مجازر متواصلة وتدمير لجميع مقومات الحياة
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الـ 31
المقداد: الكذب الغربي وشهيته المفتوحة لقتل العرب سياسة استراتيجية ثابتة لم تتغير
سورية تدين تصريحات أحد إرهابيي حكومة الكيان الإسرائيلي بضرب أبناء غزة بالسلاح الذري
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مراسلة سانا: فروع دمشق وريف دمشق وجامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي تنفذ وقفة تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق
وسائل إعلام فلسطينية: زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية تقصف المدخل الغربي لمخيم النصيرات وسط غزة ومدفعيته تقصف المناطق الشرقية لرفح جنوب القطاع
2023-11-07
2023-11-07
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مراسلة سانا: فروع دمشق وريف دمشق وجامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي تنفذ وقفة تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق
انظر ايضاً
مراسلة سانا: فروع دمشق وريف دمشق وجامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي تنفذ وقفة تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق
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