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الوزير المنجد يبحث مع السفير الإيراني سبل تعزيز التعاون والعمل الأهلي الخيري

2023-11-07

دمشق-سانا

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري مجالات التعاون بين سورية وإيران وسبل تطويرها في عدد من المجالات، ولاسيما ما يخص تعزيز العمل الأهلي الخيري.

الوزير المنجد أكد خلال اللقاء على أهمية العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجربة الإيرانية المتميزة والرائدة والتي أطرت العمل الأهلي الخيري بطابع اقتصادي.

وشدد الوزير المنجد على أهمية الإسراع في إعداد مذكرة تفاهم لضمان تذليل كل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

بدوره أكد السفير أكبري رغبة الجانب الإيراني بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين والسعي لتنميتها وصولاً بها لمستوى العلاقات السياسية، وخاصة مع وجود أرضية جاهزة لتحقيق تعاون في مجالات أوسع.

مهند سليمان

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