تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية وأعمال صيانة في بلدة إبطع بريف درعا

درعا-سانا

أجرت ورشات مديرية الخدمات الفنية في درعا بالتعاون مع مجلس بلدة إبطع صيانة لبعض طرق البلدة قبل دخول فصل الشتاء، إضافة إلى تركيب أجهزة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية بدعم من المجتمع المحلي.

رئيس مجلس بلدة إبطع موسى قطيفان ذكر في تصريح لمراسل سانا أنه تمت صيانة عدد من الطرقات المعبدة في البلدة بوضع مجبول إسفلتي في الأماكن المتضررة بكمية بلغت 70 متراً مكعباً من المجبول الإسفلتي مقدمة من محافظة درعا، كما أن الشركة العامة للطرق والجسور فرع المنطقة الجنوبية فرشت بعض طرق البلدة في الحي الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي ببقايا مقالع تمهيداً لتعبيدها في المرحلة المقبلة.

وأضاف قطيفان: إن المجتمع المحلي قدم نحو 100 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية تم تركيبها ووضعها في الخدمة في الجزيرة الوسطية على طريق درعا دمشق القديم، ويتم حالياً مد خطوط صرف صحي على نفقته لبعض الأحياء التي لم تربط بالشبكة.

وبين قطيفان أن مجلس البلدة والمجتمع المحلي يعملان يداً بيد لتحسين الواقع الخدمي عبر تنفيذ مشاريع خدمية ضرورية.

قاسم المقداد

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