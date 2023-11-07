موقع بريطاني: مرتزقة من النازيين الجدد يشاركون في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

لندن-سانا

كشف موقع ميدل ايست مونيتور البريطاني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستأجر مرتزقة من النازيين الجدد في عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

الموقع أشار إلى أن ” إسرائيل” تستخدم هؤلاء المرتزقة مقابل مبالغ كبيرة تصل إلى 4 آلاف يورو أسبوعياً، مبيناً أنه من بين هؤلاء المرتزقة الإسباني بيدرو دياز فلوريس التابع لجماعة النازيين الجدد والمعروف بقتاله كمرتزق في أوكرانيا.

وأوضح الموقع أن فلوريس الذي عرف بقتاله إلى جانب قوات نظام كييف في أوكرانيا ظهر فجأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأقر في مقابلة تناقلتها وسائل إعلام أوروبية أنه جاء للقتال من أجل المال، وأنه يحصل على 4 آلاف يورو وأنه يشارك في دعم قوافل الأسلحة أو فرق قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ووفقاً للمرتزق فلوريس فإنه يقاتل إلى جانب قوات الكيان الإسرائيلي برفقة مرتزقة من جنسيات مختلفة، منهم فرنسيون وألمان وأمريكيون من مشاة البحرية أو القوات الخاصة الذين شاركوا في الحرب على العراق وأفغانستان، مؤكداً أن هناك العديد من الشركات العسكرية الخاصة التي تجنّد المرتزقة للقتال في صفوف جيش الاحتلال.

باسمة كنون

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