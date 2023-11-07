موسكو: من غير الممكن حالياً إبرام اتفاقيات مع دول (الناتو) حول الحد من التسلح

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه من غير الممكن حالياً إبرام اتفاقيات مع دول حلف “الناتو” في مجال الحد من التسلح.

وقالت الوزارة في بيان: “في هذه المرحلة من غير الممكن التوصل إلى اتفاقيات معهم في مجال الحد من التسلح”، مشيرة إلى أن سلطات الدول الأعضاء في “الناتو” والدول الموالية لهذا الحلف أثبتت بوضوح عدم قدرتها على التفاوض.

وأكدت الوزارة أن روسيا تودع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا دون ندم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع الخميس الماضي على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

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