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وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي تحاول التوغل على محور تل الهوا جنوبي مدينة غزة

2023-11-07

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وسائل إعلام فلسطينية : استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

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